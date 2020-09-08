Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Turkcell Biz’ platformu sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor, ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB’ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor. Turkcell müşterileri diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken en az iki en fazla ise beş sevdikleri kişi ile Dijital Operatör uygulaması ya da turkcell.com.tr üzerinden ücretsiz olarak “Turkcell Biz” ekiplerini kolayca oluşturabiliyorlar. Turkcell Biz’ platformuyla müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine bir yenisini eklediklerini belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon “Özellikle gençler aile büyüklerine kıyasla daha fazla internet paketine ihtiyaç duyuyor. Biz de yeni hazırladığımız Turkcell Biz platformuyla öncelikle bu ihtiyacı karşılamak istedik. ‘Turkcell Biz’ platformundan aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.