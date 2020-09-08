Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ofisi ile Chevron Brands International LLC arasında, madenî yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma imzalandı. Bütüncül anlaşma ile Chevron, Türkiye’deki madenî yağ alanındaki faaliyetlerini Petrol Ofisi’ne emanet etti. Ortak teknoloji ve hazırlık çalışmalarının başladığı işbirliği kapsamında Petrol Ofisi, Chevron’un otomotiv ve endüstriyel yağlarının Texaco markası altında dağıtım ve satışına başlıyor. Hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Texaco markalı madenî yağ ürünlerinin Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de üretimine, 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, anlaşmanın aynı zamanda Chevron’un Türkiye ve Petrol Ofisine duyduğu güveni simgelediğine dikkat çekti. Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes de Petrol Ofisi ile 70 yıl önce kurulan iş birliğinde yeni bir dönemin başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.