Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN, otonomi çalışmaları sonucu insansız kara aracını kullanıma sunmaya hazırlanıyor, deniz araçlarıyla 4'lü ve 8'li sürü uygulaması çalışmaları yürütüyor. TUSAŞ, Millî Muharip Uçak, Hürjet gibi yeni nesil sistemlerde yer alacak ve pilot becerilerini güçlendirecek çözümlere yönelik çalışmalar yapıyor. HAVELSAN, hava ve kara platformlarına yönelik yürüttüğü AR-GE projelerine, yakın zamanda su üstü ve su altı platformlarına yönelik projeleri eklemeyi hedefliyor. Farklı unsurların ortak operasyon yapabilmesine yönelik çalışmalar yapan ROKETSAN da, bu amaçla bazı algoritmalar geliştirmeye başladı.

Bu başarılara Türkiye'nin dört bir yanından KOBİ'ler de katılıyor. Türk şirketi Dof Robotics'in geliştirdiği "DOFense" isimli akıllı dezenfeksiyon kabini, uluslararası tesislerde tercih ediliyor. Kabin, insanların kıyafetlerini ve ayakkabılarını 10 saniye içinde dezenfekte ederek, her enfeksiyonun yayılmasını önlüyor. Ürün; ABD, Avrupa, Çin, Orta Doğu gibi bölgelerde havalimanları başta olmak üzere ciddi pazarlara ulaşmış durumda... Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma da; tren, tramvay, otel, hastane, derslik, market, kafe gibi kapalı alanların ultraviyole ışınlarla dezenfeksiyonu sağlayacak cihazın prototipini tasarladı. Kullanılan parçaların büyük bölümü yerli malzemelerden seçildi. Belgelendirme işlemleri için başvurular yapıldı. Öte yandan şirketlerimiz, yurt dışı üretimde de atağa kalktı. Aselsan, Kazakistan'da, ülkedeki yaklaşık 300 sağlık kuruluşu için 1.500 adet solunum cihazı üretecek.