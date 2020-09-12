Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2012’de bütün vatandaşların GSS kapsamı altına alınarak büyük kolaylık sağlandığını kaydeden Bakan Selçuk, bir zamanlar sigortalıların istedikleri hastanelerde muayene olamadığını, GSS’nin sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırdığını, artık vatandaşların ekonomik durumlarına bakılmadan sağlık hizmetinin yaygın ve etkin bir şekilde verildiğini belirtti. GSS için ödenmesi gereken tutarın 2020 yılı için aylık 88,29 TL olduğunu, ödenen prim tutarının kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de kapsadığını hatırlatan Selçuk, lise mezunu gençlerin 20, üniversite mezunu gençlerin de 25 yaşına kadar iki yıl daha prim ödemeksizin GSS kapsamında olduklarını belirtti. 1 Nisan'dan itibaren nakdî ücret desteği alanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da GSS kapsamında olduğunu anlatan Bakan Selçuk, 13 milyon emekli için en düşük emekli aylığının Nisan 2020’de 1.500 liraya çıkarıldığını, 2018'de başlatılan bayram ikramiyelerinde bugüne kadar 64,2 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti.