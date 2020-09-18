Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Miray Cruises tarafından satın alınan Bahama bayraklı "Gemini" isimli gemide 400 kabin bulunuyor. Kuşadası Limanı'na demirleyen 164 metre uzunluğundaki yüzen otelde son kontroller yapılıyor. Ağırlıklı olarak ABD ve Avrupalı firmaların boy gösterdiği kruvaziyer sektöründe, Türk gemileri de artık söz sahibi olacak. Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı "Özellikle Akdeniz'de kendi gemilerimizle servis vermemiz bizi güçlü kılacaktır. Çünkü daha önce yapılan bu tarz işler kiralama üzerine gerçekleşiyordu. Bu da fiyatları artırıyordu. Rekabetçi olamıyorduk" dedi. Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık kruvaziyer sektöründen beklediği payı alamadığının altını çizen Yazıcı, şunları kaydetti: Amacımız gemi sayısını artırarak bir kruvaziyer filosu oluşturmak; Akdeniz'de Türkiye'nin bu alanda da güçlü olduğunu göstermek. Gemimiz 400 kabinli, 1.000 yolcu kapasiteli bir gemi. 2021'deki planımız, mart ayından itibaren seferleri gerçekleştirmek.