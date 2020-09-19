Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikâyetlerin 500 bini aşması üzerine, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen İleti Yönetim Sistemi (İYS) 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek. Yeni dönemle birlikte vatandaşlar, öncelikle web üzerinden sisteme kaydolacak. Üye olan herkes, ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatabilecek. Dilerse, kampanyalarından haberdar olmak istediği markalara onay verebilecek. Böylece sistem üzerinde onayı bulunmayanlara, ticari elektronik ileti gönderilemeyecek. İleti Yönetim Sistemi AŞ Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi “Vatandaş bir markadan onayını kaldırdığında, ilgili markayı satanlar da buna uymak durumunda kalacak. İzin yönetim sisteminin tek elden yönetilmesiyle birlikte Bakanlık da denetim ve incelemeyi hızla yapabilecek. Vatandaşların hakları korunurken, elektronik ticaret de yasalara uygun yürütülecek. Mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimi yapan firmalar, İYS’ye kaydolacak. Vatandaşlardan geçmişte almış olduğu onayları da 1 Aralık’a kadar sisteme aktaracaklar. 16 Ocak 2021’e kadar vatandaşlar tarafından reddedilmemiş onaylar geçerli kabul edilecek. Vatandaşların izin yönetimi yapabildiği İYS devamlı güncellenebilecek" dedi.