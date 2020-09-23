Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 463,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,50 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 74 liradan, 422,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,50 liradan, 2 bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 4 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.