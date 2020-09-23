İstanbul Kapalıçarşı’da 463,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,50 liradan, 3 bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 74 liradan, 422,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426,50 liradan, 2 bin 984 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 4 liradan, bin 492 liradan alınan Yarım Ziynet bin 502 liradan ve 746 liradan alınan Çeyrek Ziynet 751 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
23.09.2020 - 18:04 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,50 lira oldu.
Etiketler : altın,
733960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/733960.aspx
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