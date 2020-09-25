Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

2020’nin ilk altı ayında 4.000 yeni şirket e-Ticaret’e adım attı. Mastercard’ın ödeme platformu Masterpass ile e-Ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft tarafından incelenen veriler, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un Türkiye’deki e-Ticaret’e etkilerini ortaya koyuyor. Yılın ilk çeyreğinde dijitalle tanışan 1.500 şirkete karşı, Covid-19’la ilgili tedbirlerin uygulandığı ikinci çeyrekte bu sayı, 2.500’ün de üzerine çıktı. Buna göre bu yılın ilk yarısında dijitalle tanışan şirketlerin sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak toplamda 4.000’i aştı. Bu artışta en önemli rolü KOBİ’ler üstlendi. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Bu dönemde MasterKOBİ platformu üzerinde hazırladığımız destek paketi ile işletmelerin dijitalleşme sürecindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak istedik. Ticaret Bakanlığının destek programına da dâhil edilen destek paketimiz kapsamında bugüne kadar 2.000’i aşkın işletmenin dijitalleşme çalışmalarına katkı sağlamış olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.