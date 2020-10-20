Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok modelde sıfır otomobil fiyatından yüksek ikinci el fiyatları görülüyor. Türk Sanayici ve İş Adamlharı Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakçı, "Pandemi etkisi ile toplu taşıma kullanma isteği yerine özel araç ile seyahat isteğinin toplum geneline yayılması ve bir ay öncesine kadar kamu bankaları tarafından düşük faizli kredi desteğinin sağlanması ikinci el araçlara talebi arttırdı. Pandemi döneminde fabrikaların kapalı kalması ise piyasaya yapılan arzı düşürdü. İkinci el oto fiyatları üç ay öncesine göre yüzde 40 arttı. Ulaşım araçları yatırım aracı oldu. 30 Ağustos'taki ÖTV artışı fiyatları daha da yükseltti. Eski seviyelere düşüş şimdilik beklenmiyor. Çünkü talep yüksek, sıfır araç bu talebi karşılamıyor" dedi.