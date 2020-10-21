Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? 21 Ekim altın fiyatlarında son durum...

Altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3.161 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.907 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 dolar destek, 1.920 dolar direnç olarak öne çıkıyor.

BDDK'dan altın düzenlemesi Görüşe açılan yönetmelik taslağına göre, bankalar topladıkları fiziki altınların karşılığını, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirilmesi olarak açıklanan "milyem değerler" üzerinden belirleyecek.