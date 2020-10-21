Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 485,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 485,80 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 221 liradan, 443 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 447 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 147 liradan, bin 564 liradan alınan Yarım Ziynet bin 574 liradan ve 782 liradan alınan Çeyrek Ziynet 787 liradan satıldı.