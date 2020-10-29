Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolarda son durum ne? euro ne kadar? Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 8,2908 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.67 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 8,3120 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 8,2698 lira olarak 29 Ekim 2020 tarihinde başlamış oldu.



Euro önceki kapanışını 9,7532 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.32 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,7842 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 29 Ekim 2020 tarihinde 9,7222 lira belirlendi.



İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,7919 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.95 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,8266 lira, alış fiyatı 10,7573 ile başladı.