Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide başlatılan seferberlik ve atılan adımlar piyasa tarafından olumlu karşılandı. Türk lirası varlıklar pozitif ayrıştı. 6 Kasım ile biten haftada tarihi zirvesini gören dolar düşüş eğilimine girerken, ülke risk primi ve tahvil faizlerinde önemli gerileme görüldü. Borsada rekor üstüne rekor kırıldı. BIST 100 endeksinde özellikle banka hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşandı. Endeks dün, 1.325 puanı da aşarak tarihi zirvesini gördü. 6 Kasım'dan bugüne kadar geçen iki haftalık süreçteki yükseliş, yüzde 11'i aştı. Dolar da 6 Kasım'da 8,58 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yönünü çevirdi. Dün 7,60 seviyelerinde hareket eden dolarda, zayıflamanın devamı öngörülüyor. Son iki haftada dolardaki kayıp yüzde 11,8 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri, yeni dönem söylemleri ile 6 Kasım'da bulunduğu yüzde 14,12 seviyelerinden düşüşe geçti. Faiz kararının ardından yüzde 11,88 ile, 1 Temmuz'dan bu yana en dip seviye görüldü. Kısa vadeli tahvil faizleri de yüzde 15,30'dan yüzde 13,80'lere geriledi. Ülke risk primi göstergesi CDS tarafında da önemli iyileşme yaşandı. 6 Kasım'da 528 baz puandan kapanan beş yıllık CDS primi, dün 376'ya kadar çekildi.