Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin ardından kentte 145 bin 677 bina ile 737 bin 291 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 647 bina ve 4 bin 556 bağımsız bölümün acil olarak yıkılacağını bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesini sunumunda konuşan Kurum "Kentte 6 bin 465 az hasarlı, 676 orta hasarlı binamız var. Bugün itibarıyla eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73. İzmir depreminde ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmış yapılardır. İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik. Devlet olarak, 1999 depremi sonrasında aldığımız tedbirlerin, inşaatlarda uyguladığımız yapı denetim çalışmalarımızın ne kadar doğru adımlar olduğunun bir göstergesidir" dedi.

İLK ETAPTA 5 BİN KONUT DÖNÜŞECEK

Bakan Kurum, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm seferberliğini başlattıklarını vurgulayarak, ilk etapta yapılacak 5 bin konut için projelerin hazır olduğunu söyledi. Yıkılan binaların bulunduğu yedi ayrı bölgede bu ay içerisinde dönüşümü başlatacaklarını vurgulayan Kurum "İlaveten, İzmir Şehir Hastanesinin yanında yer alan 1 milyon 380 bin metrekarelik rezerv alanımızda, zemin artı 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun yeni konutlarımızı eş güdümlü bir şekilde başlatıp bir yıl içerisinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, Türkiye genelinde 1,5 milyon, İstanbul'da da 300 bin bağımsız birimin acil şekilde dönüşmesi gerektiğini belirterek, yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattıklarını dile getirdi. Yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lira olan 19 bin 766 konutun yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Kurum, 30 milyar lira bedelli 85 bin konutun inşa çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi. Kurum, 98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettiklerine dikkati çekerek, "Bu bağımsız bölümlerden 50 bin 822'sinin yıkımını gerçekleştirerek dönüşüm çalışmalarını başlattık. Toplam büyüklüğü 295 hektar olan 31 alanı riskli ilan ettik. Yine büyüklüğü 4 bin 641 hektar olan 95 alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. Kentsel dönüşümde inşa, kira yardımı, proje ve kamulaştırma gibi pek çok kalemde 6 milyar 800 milyon lira kaynak kullandık" diye konuştu.

115 BİN SOSYAL KONUT

Yapı denetimi kapsamında sadece son 2 yılda 102 bin 500 binayı denetlediklerini aktaran Kurum şunları kaydetti: TOKİ eliyle, yatırım bedeli 44 milyar lira olan 115 bin 581 sosyal konutun temelini attık. 17 milyar 212 milyon lira bedelli 60 bin konut ve donatıların yapımını tamamladık. Başta Elâzığ, Malatya, İzmir ve Giresun'da olmak üzere doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara 165 milyon lira destek sağladık. 12 milyar lira bedelli 32 bin afet konutunun yapımını başlattık. 3 bin 34 afet konutunu tamamladık. 20 bin 858 afet konutunun yapımı devam ediyor.