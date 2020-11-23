Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı" dedi.

"Türkiye, pandemiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirme potansiyeline sahip" diyen Pekcan, şunları kaydetti:

"Türk Eximbank ihracatçılara yıl içerisinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 37,7 milyar dolar finansman desteği sağladı.2020'de, geçen yıllardan devir hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz indirimli kredi kullandırıldı."

"208 firmaya 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandı"

Pekcan, sağlık, temizlik, gıda, elektronik ürün satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208 firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.