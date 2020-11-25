İstanbul Kapalıçarşı’da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan,3 bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 91 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
25.11.2020 - 18:06 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466 lira oldu.
Etiketler : çeyrek,gram,altın fiyatları,
748928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/748928.aspx
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