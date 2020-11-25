Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan,3 bin 70 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 91 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.