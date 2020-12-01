Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gayrimenkullerin toplam miktarı 67 milyar 238 milyon lirayı geçti. Bu yıla bakıldığında; yabancılara arazi satışında Almanlar, 202 arsa edinimiyle başı çekti. Almanya'nın ardından Irak (194), Afganistan (173), İngiltere (130) ve İran (117) en çok arsa satışı yapılan ülkelerden oldu. Konut satışında ise İran (5 bin 939), Irak (5 bin 315), Rusya (2 bin 408), Afganistan (1791) ve Almanya (1111) uyruklu vatandaşlar, Türkiye'yi tercih etti. Yabancıların, 2020'de en çok taşınmaz aldığı illerin başında, 17 bin 212 adetle taşınmaz İstanbul yer aldı. İstanbul'u 6 bin 418 satış rakamıyla Antalya, 2 bin 330 satışla Ankara, 1260 satışla Bursa ve 1153 satışla Yalova takip etti.