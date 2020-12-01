Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisi tarihî başarılarından birine daha imza attı. Pandeminin ilk dalgasının ardından düşük faizli finansman imkânları başta olmak üzere hükûmet tarafından devreye alınan birçok tedbir meyve verdi. Hem üretim, hem yatırım hem de tüketim arttı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üçüncü çeyrek büyümesi beklentileri aşarak yüzde 6,7'yi buldu. Ülke ekonomisinin büyüklüğü 736 milyar dolar (yaklaşık 4.7 trilyon TL) oldu. Kişi başı milli gelir ise üçüncü çeyrekte 8 bin 773 dolar şeklinde gerçekleşti. Türkiye bu performansıyla üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Çin yüzde 4,9 ile ikinci, Tayvan yüzde 3,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer ülke ve bölge ekonomilerinde ise küçülme yaşandı.

YATIRIMLAR YÜKSELDİ

Büyümenin detaylarına bakıldığında; tarım sektörü üçüncü çeyrekte ekonomiye 0.77, sanayi 1,45 puanlık katkı yaptı. Toplam yatırımlar üçüncü çeyrekte yüzde 22,5 arttı ve buradan büyümeye 5,2 puanlık destek sağlandı. İnşaat yatırımlarında yüzde 14,7, makine-teçhizatta yüzde 23,5, yazılım ve veri tabanı geliştirme, AR-GE harcamaları gibi yatırımlarda da yüzde 57,6’lık yükseliş kaydedildi. KOBİ’ler için düşük faizli krediler, ihracatçıların kur artışından olumlu etkilenmesi, salgında pozitif ayrışan sektörlerin ciddi hamleleri ve hızlı dijitalleşme, yatırımları da artırdı.

HER SEKTÖR KAZANDI

İnşaat sektörü, sekiz çeyrektir yaşanan daralmanın ardından, konut kredisi kampanyaları ile bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,4 büyüme göstermeyi başardı. Pandeminin en mağdur sektörü olan 'hizmetler', üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’le vasat performans gösterdi. Bilişim sektöründeki büyüme yüzde 15 gibi yüksek düzeyde gerçekleşti. Finans ve sigorta sektörü de yüzde 41 büyüdü.

VATANDAŞ HARCADI

Konut, otomotiv ve beyaz eşyada düşük faizli kredi kampanyalarının etkisiyle, üçüncü çeyrekte hane halkının harcamasında yüzde 9,2’lik artış yaşandı. Sadece buradan büyümeye, 5,37 puanlık katkı geldi. İhracat, üçüncü çeyreği kapsayan aylarda yüzde 22,5 azaldı. Bu tablo, büyüme performansını sınırladı.

EN İYİ PERFORMANSI TÜRKİYE GÖSTERDİ

ÜLKE BÜYÜME

Türkiye 6,7

Çin 4,9

Tayvan 3,3

Norveç -0,1*

G.Kore -1,3

İsrail -1,4

Litvanya -1,7

Polonya -2

Slovakya -2,2

Hollanda -2,5

İsveç -2,7

Finlandiya -2,8

ABD -2,9

Letonya -3,1

Danimarka -3,4

Fransa -3,9

Almanya -4*

OECD -4,1

AB -4,3

Avro Bölgesi -4,4

Kanada -4,6*

Macaristan -4,7

İtalya -4,7

Belçika -5,1*

Avusturya -5,3

Çekya -5,8

Portekiz -5,8

Japonya -5,9

Meksika -8,6

İspanya -8,7*

Kolombiya -9,5

B.Krallık -9,6

Şili -10,3

(*Tahminî değer)