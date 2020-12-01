İstanbul Kapalıçarşı’da 454 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,20 liradan, 2 bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 13 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 924 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 944 liradan, bin 462 liradan alınan Yarım Ziynet bin 472 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satılıyor.
Altında sert düşüş sürüyor mu? İşte güncel altın fiyatları
01.12.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,altın fiyatları,
750316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750316.aspx
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