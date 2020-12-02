Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, enflasyon yüzde 14,07 oldu. Perakende fiyatlar; diğer harcamalarda yüzde 5,60, gıdada yüzde 3,17, konutta yüzde 1,58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,34, ev eşyasında yüzde 0,79, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,20 arttı. Bu dönemde giyimde yüzde 1,90 düşüş kaydeden perakende fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında da yüzde 0,18 azaldı. Toptan fiyatlar ise kasımda, bir önceki aya göre kimyevi maddelerde yüzde 6,26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,19, madenler grubunda yüzde 3,42 artış kaydetti.
'Gıda'da aylık artış yüzde 3
02.12.2020 - 03:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ticaret Odası, megakent için enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda, bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,94 ve toptan fiyatlar yüzde 2,83 arttı.
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750395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750395.aspx
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