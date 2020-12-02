Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında, enflasyon yüzde 14,07 oldu. Perakende fiyatlar; diğer harcamalarda yüzde 5,60, gıdada yüzde 3,17, konutta yüzde 1,58, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,34, ev eşyasında yüzde 0,79, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,20 arttı. Bu dönemde giyimde yüzde 1,90 düşüş kaydeden perakende fiyatlar, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında da yüzde 0,18 azaldı. Toptan fiyatlar ise kasımda, bir önceki aya göre kimyevi maddelerde yüzde 6,26, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 4,19, madenler grubunda yüzde 3,42 artış kaydetti.