Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü Eurocontrol’ün geçtiğimiz haftaya ilişkin uçuş verileri belli oldu. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Amsterdam’da bulunan Amsterdam Schiphol, Frankfurt’taki Frankfurt Havalimanı, Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı ve Paris’teki Paris Charles de Gaulle gibi Avrupa’nın önde gelen havalimanlarını yine geride bıraktı. İstanbul Havalimanı’nın 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Avrupa’da en çok seferin yapıldığı havalimanı olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz haftayı Avrupa’nın zirvesinde tamamladı

Eurocontrol’ün verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım’da 471, 29 Kasım’da 542, 30 Kasım’da 496, 1 Aralık’ta 423, 2 Aralık’ta 498, 3 Aralık’ta 483 ve 4 Aralık tarihinde ise 570 uçuş düzenlendi. Böylece İstanbul Havalimanı bir hafta boyunca Avrupa’da en çok uçak seferi gerçekleştirilen havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı bu seferlerle Amsterdam Schiphol, Franfurt, Heathrow ve Paris Charles de Gaulle gibi havalimanlarını da geçti.

İstanbul Havalimanı, 18-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuş trafiğiyle de bir hafta boyunca Avrupa’da birinci sırada yer almıştı.