Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

81 ilde hizmet vermeye başlayacak olan Aykargo’ya beş yılda 75 milyon dolar yatırım yapacaklarını açıklayan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu "McKinsey & Company uluslararası çapta köklü deneyime sahip marka ile oluşturduğumuz iş birliğinin Aykargo’ya olduğu kadar ülkemizde kargo sektörüne de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Aykargo’nun Türkiye’nin en güçlü teknoloji odaklı kargo şirketi hâline gelmesi hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel de şu değerlendirmelerde bulundu: İnovasyon faaliyetlerimiz kapsamında projelendirdiğimiz işlere liderlik ediyoruz. Aykargo gibi kargo sektörüne kazandırılan bu girişimi hayata geçirmekten son derece gururluyuz. 81 ilde dört bine varan tüpgaz bayimiz ve otogaz istasyonumuzla her gün 60 binden fazla konuta ve bir milyonu aşkın araç sahibine ürün temin ediyoruz. Türkiye’de tüketicilerin en çok tercih ettiği, uluslararası alanda saygın ve güçlü bir konuma sahip olan bir marka olarak, sektöre önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz Aykargo ile güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkânlar ve McKinsey’nin uzun yıllara dayanan tecrübesinden faydalanarak müşteri memnuniyetini bu alanda en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum. Aykargo’nun ülkemize hayırlı olmasını dileriz.