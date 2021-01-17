Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Girişimcilerin en büyük sıkıntısı hiç kuşkusuz finansman ihtiyacı. Ailelerinden aldığı destekle fikirlerini hayata geçirmek yola çıkan genç girişimciler maalesef gerekli finansman ihtiyacını karşılayamadığı için 14'üncü ayında girişimlerini sonlandırmak zorunda kalıyor. Girişimcilere hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir finansman yöntemi sunan Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi ise girişimcilerin faizsiz ve borçsuz bir şekilde finansmana erişimini sağlıyor. Bu sistemde ev tipi yatırımcılar, gerçekleştirilen kampanyalarda hisse başına 1 TL bile ödeyerek geleceğin girişimlerinden pay sahibi olabiliyor.

Fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, 2017 yılında çıkan bir kanunla Paya Dayalı Kitle Fonlama Sistemi'nin yasalaştığını belirterek "Kitle Fonlama Sistemi aslında bir fikir ya da girişimin bir grup insan tarafından finanse edilmesi. Türkiye'de 2013 yılından ödül ve bağış bazlı sistem vardı. Ancak 2017 yılında bir yasa ile Kitle Fonlama Sistemi kanunlaştı. Ardından SPK, Ekim 2019'da Paya Dayalı Kitle Fonlama tebliği yayınladı. Bu tebliğe göre Türkiye'de faaliyet gösteren girişimlerin paylarını satarak finansal destek sağlayabilecek. Bunun için de aracı kurumlara ihtiyaç var. Biz de fon bulucu olarak 14 Ağustos 2020'de SPK'ya başvurduk. Şuan onay bekliyoruz. Onaylanırsa Türkiye'nin ilk Paya Dayılı Fonlama sistemi olacağız" dedi.

FAİZSİZ HELAL BİR SİSTEM

Tebliği ile Paya Dayalı Kitle Fonlama Sisteminde düzenlemeye gidildiğini anlatan Yıldız şu bilgileri verdi: Paya dayalı sistem aslında ne demek? Girişimcinin finans ihtiyacını karşılamak için paylarının bir kısmından vazgeçerek halkta para toplaması. Mini bir halka arz. Bu sisteme sadece teknoloji ve üretim projeleri başvurabiliyor. Tebliği kapsamında girişimciler 10,2 milyon liraya kadar finansal ihtiyaçları için Paya Dayalı Fonlama Sistemi başvurabilecek. Eğer bunun üzerindeyse Borsa İstanbul'a başvuracak. Aracı kurum olarak biz de halka arza aracılık edeceğiz. Erken aşama girişimlere destek olacağız. Hızlı, teminatsız ve faizsiz bir sistem. İslami finanstaki mudaraba sistemine benziyor. Tamamen helal.

E-DEVLET’E İŞLENİYOR

Sistemin tamamen güvenli olduğunu dile getiren Yıldız "Fon bulmak için kampanyaya çıkmak isteyen girişimler bize başvuruyor. Bunun için şirket olma zorunluluğu da yok. Onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. 11 aşamalı kampanya sürecimiz var. Girişimlere reçete ve yol haritası hazırlıyoruz. Aynı zamanda yatırımcıyı bilgilendirecek dokümanları oluşturuyoruz. Kampanyaya son hâli verildikten sonra ya kabul ediliyor ya da reddediliyor. Ancak fon desteğini almaya hak kazanan girişimciler şirket kurmak zorunda. Bu sistemden sadece startup’lar değil beş yıl içerisinde kurulmuş şirketler de yararlanabiliyor. Bunun için anonim şirket şartı aranıyor. Diyelim yüzde 10 hissesini halka arz edecek. Siz de 10 bin liralık destek sağlayacaksınız. Bu para kampanya süresince Takasbank adınıza bloke ediyor. Kampanya için maksimum 60 gün süre tanınıyor. Diyelim ki bir milyon liralık fon için kampanya düzenlendi. Eğer bunun altında kalırsa kampanya başarısız sayılıyor ve 10 bin liranız hiçbir kesinti olmadan iade ediliyor. Kampanya başarılı olursa girişimciye ya tamamı ya da kısmi aktarım yapılıyor. Girişimciler fon kullandığı sürece bir yılda iki defa denetleniyor. Girişimciler denetim raporu hazırlayarak bunları kampanya sayfasında yayınlamak zorunda" diye konuştu.

Nitelikli yatırımcılarda ise durumun biraz farklı olduğunu ifade eden Yıldız şunları kaydetti: Tebliğe göre eğer yatırım ihtiyacı 1 milyon lirayı geçerse bunu yüzde 10'u nitelik yatırımcılardan olmak zorunda. Nitelikli yatırımcılar yönetim kurulunda sandalye hakkına sahip oluyor. Nitelikli yatırımcı değilseniz oy hakkınız yok. Ancak üç yıl boyunca payınızı satamıyorsunuz. Sadece ortaklar kendi aralarında satış yapabiliyor. Bu üç yıl içerinde aslında ikincil pazar oluşturulmuş olacak. Yıldız, mayıs ayından bugüne kadar 24 bin kayıtlı üye ve 437 yatırımcıya ulaştıklarına dikkat çekerek "Platformda 1.800'ün üzerinde girişimci ve binin üzerinde proje başvurusu var. Toplam fon talebi 182 milyona ulaştı. Peki bunu sağlayacak kaynak var mı, var. Vatandaşlarımız genelde birikimlerini yastın altında ve dolarda saklıyor. Biz bunlara talibiz. Bu kişilere ev tipi yatırımcı diyorum. Bunu doğru adrese yöneltirsek girişimcilik ekosistemi müthiş büyür. Yüzde 1'i bile milyarlarca dolar destek demek" diye konuştu. En çok yatırım teknoloji ve sağlık girişimlerinden talep aldıklarını anlatan Yıldız, "fonbulucu.com olarak, orta vadeli hedeflerimize baktığınızda 2025 yılı itibarıyla 1,5 milyar dolarlık işlem hacmine ve bir milyon kayıtlı üyeye ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARI PEAK YAPACAK

Fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, Paya Dayalı Kitle Fonlama Sisteminde dört türlü getiri sağladığını belirterek "Birincisi temettü dediğimiz şirketin kâr ve azarına göre aldığı pay. İkincisi ise exit geliri. Türk oyun firması Peak 1,8 milyar dolara satılmıştı. Peak 10 yıllık bir şirket. Siz eğer bu sistemle Peak'ten 10 yıl önce bin liralık hisse almış olsaydınız bu exit'ten 2 milyon lira kazanacaktınız. Üçüncü gelir ise motivasyon. Yani paranızı üretimi koyarak ülkenin kalkınmasına katkı sağlamış olacaksınız. Dördünü olarak payınızı ortaklar arasında satabiliyorsunuz. Karşılıklı anlaşarak bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca önümüzdeki dört yıl içinde ikincil bir pazar olacak. Hissenizi orada da online ortamda satışını yapabileceksiniz” dedi. Yatırımcılara önerilerde de bulunan Yıldız, "Birçok girişime küçük çükü yatırım yapın. Yumurtaları tek sepete koymayın. Bir girişime 20 bin lira yatırım yapacağınıza 20 girişime bin lira yatırın. Böylece kazanç ihtimaliniz de yükselecek" ifadelerini kullandı.