Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.
Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak
23.01.2021 - 09:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Büyükşehir Belediyesi, 112 memur ve zabıta memuru alacak. İşte detaylar...
Etiketler : Van Büyükşehir Belediyesi,
762026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/762026.aspx
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