Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili son durumu açıkladı. Bu doğrultuda bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişi başvuru yaptı. 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma gerçekleşti. Bakan Selçuk, toplamda 165 milyar lira SGK alacağının bulunduğunu hatırlattı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Alacaklar; gecikme cezası ve zammı yerine, Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinebiliyor. Ayrıca taksitle ödemeyi tercih edenler için, ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit imkânı getiriliyor. Vergi uzmanları “Başvurunuzu son güne bırakmayın. Ayrıca ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekiyor ki, yapılandırma iptal olmasın” ikazında bulundu.