Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gıda fiyatlarındaki artışa bir çözüm bulunması için verdiği talimat sonrası kurumlar harekete geçiyor. Edinilen bilgilere göre, Gıda Komitesi toplantı kararı aldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili şikayetleri gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili denetimlerin sıklaştırılması ve birtakım tedbirlerin alınması konusunda talimat vermişti. Bu talimat sonrası Gıda Komitesinin perşembe ya da cuma günü toplanması bekleniyor. Bazı ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarına karşı alınabilecek tedbirler toplantıda masaya yatırılacak.

ÜRÜN BAZLI TEDBİRLER

Komite’nin ana gündemi; pandemi sürecinde talebin arttığı tarım ve gıda ürünlerinde yüksek fiyat artışlarının önlenmesi olacak. "Ucuz tüketim seferberliği" dâhilinde ürün bazında tedbirler alınacak. İhtiyaca göre vergilerin yeniden düzenlenmesi, bazı ürünlerde ihracat sınırlamasına gidilmesi, kritik ürünlere alım garantisi verilmesi gibi adımlar masada olacak. Önümüzdeki dönemde stok ve piyasa takibinin etkin şekilde yapılması da sağlanacak.

YAĞDAN MAMAYA KADAR

Toplantıda üretim, ticaret, stoklama, dağıtım, ani fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak tedbirler ve maliyetleri düşürecek yapısal çözümler değerlendirilecek. Bir önceki Gıda Komitesi toplantısında 270 ürünün yakın takibe alındığı açıklanırken, bu toplantıda da özellikle son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı, ayçiçek yağı, bebek maması ve yumurta gibi ürünler için adımların atılması bekleniyor.

İHTİYACA BAĞLI İHRACAT

Geçen yıl Covid-19 salgını sebebiyle ihtiyacın arttığı limon, soğan, patates gibi ürünlerde ihracat izne bağlanırken bu toplantıda da ürün bazlı ihtiyaç analizi yapılarak hangi ürünler için ihracat izni gerektiği değerlendirilecek. Gıda Komitesinde Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bulunuyor.