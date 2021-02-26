Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak
26.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme: 26.02.2021 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte detaylar...
Etiketler : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi,
770578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/770578.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER