Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 418,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 418,50 liradan, 2 bin 756 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 777 liradan, 381,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385,50 liradan, 2 bin 694 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 714 liradan, bin 347 liradan alınan Yarım Ziynet bin 357 liradan ve 673 liradan alınan Çeyrek Ziynet 678 liradan satıldı.