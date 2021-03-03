Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemiye rağmen 2021 yılına rekor başlangıç yapan Türk ihracatçısı, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına imza atarak rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ocak ayında 15 milyar dolar ihracatla rekor kıran Türkiye, şubat ayında yüzde 9,6’lık artışla 16 milyar 12 milyon dolar ihracata ulaşarak cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat rakamına ulaştı. İlk iki aydaki ihracat rakamları, yeni normalin ilk yılı olan 2021’de 184 milyar dolar olan ihracat hedefinin de geçileceğinin göstergesi oldu.

22 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 22 sektör ihracatını artırdı. Özellikle en güçlü performansa imza atan sektörler; yüzde 47 artışla 415,6 milyon dolara ulaşan madencilik, yüzde 34 artışla 233,2 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık ve yüzde 25 artışla 16,3 milyon dolara ulaşan süs bitkileri sektörleri oldu. En çok ihracat gerçekleştirilen üç ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve ABD oldu. İhracat ailesi geçtiğimiz ay Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırdı. 58 ilin ihracatını artırdığı şubat ayında 1.538 firma ilk kez ihracata katılırken, 2 milyar 536 milyon dolarla otomotiv sektörü liderliğini korudu. Rekor ihracat rakamı açıklamasında ihracatçı kadın sayısının artması için önemli çalışmalara imza atan ihracatçı kadınların üyesi olduğu TİM Kadın Konseyi de yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞIYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin yüzde 3,5, Avrupa Birliği'nin (AB), yüzde 6,4 daraldığını bir dönemde Türkiye'nin büyüme rakamlarına dikkat çekerek "Küresel ekonomideki zorlu bir yıla rağmen Türkiye ekonomisi etkili önlemler ile diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştı. Türkiye G20 ülkeleri arasında Çin ile 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan iki ülkeden birisi oldu. İhracatçılarımız da buna destek oldu. Ocak-şubat ihracatları ile yıla oldukça hızlı başlayarak bu başarıyı sağlayan tüm ihracatçılarımızın başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin ihracat performansıyla tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek "Ardı ardına son üç ayı rekorla kapattık. 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah hep birlikte ulaşacağız. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük. İhracat rakamlarımız yakın coğrafyamız için Türkiye’nin ne denli vazgeçilmez ve güvenilir bir tedarikçi olduğunu ortaya koyuyor. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 172 ülkeye toplam 5,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi" dedi.

ABD ve Gana'da lojistik üssü kuruyoruz

TİM Başkanı Gülle, TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana, 50 ülkede, 55 sanal ticaret heyeti, 10 sanal fuar gerçekleştirdiklerini belirterek “İnşallah, yaz ayları ile birlikte, fiziksel heyetlerimize de devam etmeyi planlıyoruz. İhracatçılarımızın dünyanın dört bir köşesindeki pazarlara erişimini kolaylaştırmak adına, Türkiye Lojistik Merkezlerinin kurulması çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bu lojistik merkezlerini, ABD’de Los Angeles, New Orleans ve Georgia şehirlerinde ve Afrika’da, Gana’da kurmayı planlıyoruz. Bu lojistik merkezleri, kuruldukları bölgelere ihracatımızı katlayacak. İhracatçımıza uzak pazarlarda destek olacaktır” ifadelerini kullandı.