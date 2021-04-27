Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketin çalışmaları sonucunda CO2 azaltma hedeflerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olduğu tescillendi. Şirketten yapılan açıklamaya göre Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi), Siemens Energy'nin anlaşmada öngörülen ölçüde küresel ısınmanın sınırlandırılmasına katkıda bulunduğunu bilimsel olarak doğruladı.

Dünyanın geleceği için karbon ayak izini azaltacak girişimler önemini artırıyor. Karbon emisyonu azaltma hedefleri şirket politikaları ve hedefleri arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden Siemens Energy de karbon emisyonunun azaltılması için bir takım çalışmaları hayata geçiriyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, geçen yıl başlattığı sürdürülebilirlik programının önemli bir adımı olarak 2030 yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmeyi hedefliyor. Ayrıca şirketin, 2030 yılına kadar gaz ve enerji segmentindeki ürünlerinin sera gazı emisyonları, 2019 ile karşılaştırıldığında kullanım ömrü boyunca yüzde 27,5 azaltılacak. Siemens Energy bunu başarmak için ürünlerinin verimliliğini artırmaya da devam ederken, güç şebekelerinin karbondan arındırılmasına önemli katkı sağlamak için SF6 içermeyen ürünlere geçecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Energy CEO'su Dr. Christian Bruch, yenilikçi teknolojilerin iklim değişikliğiyle mücadelede anahtar rol oynadığını belirterek “Enerji geçişi zorlu ve büyük bir değişim, ancak bu değişimi gerçekleştirecek yüksek potansiyele sahibiz. Hepimiz çevremize katkıda bulunmalı ve değişiklikleri kabul etmeliyiz" dedi.