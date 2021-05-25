Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCDD Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan iki tren, hazırlıkların tamamlanmasının ardından dün saat 15.00'te yetkililer ve personel tarafından uğurlandı. TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian şehrine ulaşacak. Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan, “Ülkemiz adına gururluyuz, bu yönde hizmet vermekten büyük onur duyuyoruz. 2021 içerisinde Çin'in Şian şehrine beş trenle ve yaklaşık 200 konteynerle, 8 bin 500 ton ihracat yükümüz oldu. Asya ve Avrupa kıtaları arasında en avantajlı güzergâh olarak yıldızı parlayan Bakü-Tiflis Kars demir yolu hattında, orta vadede ise yılda 1.500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin TEU konteyner taşıması hedeflenmektedir” dedi.

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve “Demir İpek Yolu” olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu ve bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin’e melamin kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul’dan uğurlanmıştı.