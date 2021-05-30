Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde İSKİ Genel Kurulu toplantısı yapılacak. Toplantının gündeminde şok bir talebin olacağı duyuldu. İSKİ'nin Genel Kurul'undaki ilk teklifinin İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak olduğu ve vatandaşa % 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha yapılacağı öğrenildi.

İNSANI SU KULLANIM HAKKININ DA İPTALİ İSTENİYOR

2019 yılında AK Parti grubunun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne yüzde 50’ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Gürültü bariyeri işlevi görüyordu: Sökümleri devam ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, "daha maliyetli" olduğu gerekçesiyle emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri sökmeye devam ediyor. İBB'nin en son Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı kavşağındaki dikey bahçeleri söktüğü görüldü.

Göksu'dan İBB’ye toplu taşıma tepkisi Başkan Göksu, “Bir yılı geride bıraktığımız virüs sürecinde İBB’nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor” dedi.

Göksu: İBB, 27 yıl sonra ilk kez borç dahi alamayacak duruma getirildi İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez "Borç dahi alamayacak" duruma getirdi” ifadelerine yer verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na protestoda arbede! KİPTAŞ’ın Eyüpsultan’da gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesine bölgedeki bir parkın da dahil edileceğini öne süren mahalle sakinlerinin protestosu sırasında bir kadın yaralandı