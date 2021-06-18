Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sterilazyon konteyneri alanında dünyanın en büyük ikinci üreticisi Aygün Cerrahi Aletler AŞ’nin çoğunluk hissesini satın alan CEECAT, Türkiye’den dünyaya yapılan sağlık ihracatını artırmayı hedefliyor. 2005 yılından bu yana faaliyette olduğu bölgelere yaklaşık 700 milyon avroluk yatırım yapan Lüksemburg merkezli CEECAT Capital, küçük ve orta ölçekli segmentte hızla gelişen öz sermaye yatırımlarında büyüme hedefini sürdürüyor. Satın alma ile cihaz sektöründe önemli bir yatırım gerçekleşmiş oldu.

120 MİLYON AVRO

CEECAT Capital’in yaptığı açıklamaya göre; dünya devlerinin güvenilir tedarikçisi Aygün, Mart 2021’de ilk kapanışını 120 milyon avro taahhütle gerçekleştiren “CEECAT Fund II” isimli fonun ilk yatırımı oldu. CEECAT Fund II’nin yatırımcıları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve bölgesel emeklilik fonları gibi finansal kuruluşlar yer alıyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yatırım bankacılığı ve uluslararası danışmanlık hizmeti kapsamında, yatırıma satıcı tarafın danışmanlığını üstlenerek aracılık etti.