Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da hayata geçirdiği Next Level ve Merkez Ankara markalı projelerle tanınan Pasifik İnşaat, İstanbul pazarına Etiler’den girdi. Etiler’in girişinde bulunan Eski Levent Jandarma Lojmanlarının 19 bin 872 metrekarelik arsasını Emlak Konut GYO ihalesinden martta 2 milyar 650 milyon liralık hasılat teklifiyle kazanan şirket, bölgede İstanbul’unen lüks projesini hayata geçirecek. Adının Next Level İstanbul olması beklenen projede inşaat ve satışlar ise yıl sonunda başlayacak. Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Uzun zamandan beri İstanbul’da proje yapmak istiyorduk. Ancak iyi başlangıç için bekledik. İstanbul’da çok yer baktım, sadece bu arsa bize yeteneklerimizi kullanma hissi verdi. Genelde girdiğimiz projelerde taahhüt ettiğimiz hasılatı yüzde 50 aştık. Yeteneklerimizi kullanacağımızı baştan hisettiğimiz bu arsa da 2 milyar 650 milyon liralık hasılatın iki katına çıkabiliriz. Önümüzde bunun için dört yıl var” dedi. İmar planı gereği yüzde 85’ni konut 15’i ticari yapılardan oluşacak projenin 15 katlı olacağını açıklayan Erdoğan, “Tabanlıoğlu Mimarlık ile bu projede çalışacağız. Konutlar üst segment ve aileye yönelik olacak. Nakış gibi isleyeceğimiz projemizin İstanbul un en lüks projesi olmasını hedefliyoruz. Ticari tarafta ise müstakil ofisler ile teraslı ve balkonlu küçük ofisler de olabilir. Yıl sonuna doğru projemizin yapımına ve satışına başlayacağız” açıklamasını yaptı.

AVRUPA'YA BAKIYORUZ

Önce Ankara’da işe başlayıp burada başarılı olanların İstanbul’da başarılı olma şanslarının arttığını dile getiren Fatih Erdoğan, “Genç bir firma olarak dünyada da proje geliştirmeye düşünüyoruz. Bunun için Avrupa’ya bakıyoruz” dedi.

ANKARA PROJELERİYLE YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

Ankara’da yaptıkları projelerin satışıyla 2020’yi yüzde 35’lik büyüme ile kapattıklarını söyleyen Fatih Erdoğan, “2019 da 2,55 milyarlık aktif büyüklüğümüzü 2020’de 3,45 milyara çıkardık. 300 milyon kredi borcumuz 100 milyon artarak 400 milyona liraya çıktı. Borçluluğumuz çok düşük. 2020’yi 125 milyon TL kâr ile kapattık” dedi. Erdoğan, Merkez Ankara ve Next Level’dan 2,1 milyar TL satış hasılatı kazandıklarını aktardı.

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