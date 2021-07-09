Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları için üç alanda petrol arama ruhsatı için başvuruda bulunduğu açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.

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