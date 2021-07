Türkiye Gazetesi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, yerlilik oranını sürekli artıklarını belirterek “Yerlilik oranı fabrikamızda ürettiğimiz parçaların yüzdeleri arttıkça artıyor. Şu an itibarıyla yüzde 50’yi geçtik. Hedefimiz yüzde 60’lara doğru çıkarmak” dedi. Şu an itibarıyla 47 adet T700-TEI-701D plakalı yerli helikopter motoru üretildiğini kaydeden Akşit “Bunlardan 36’sını TUSAŞ’a teslim ettik. Kalanları da kalite, denetim ve test kalifikasyon süreçlerini tamamladıkça sevkiyatını yapacağız. An itibarıyla da neredeyse hafta bir motor üretir duruma geldik” diye konuştu.

TUSAŞ'tan önemli bir hamle daha Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava platformlarını dünya kamuoyuna daha iyi tanıtmak için web sitesini yeniledi. Teknolojik yeniliklerin entegre edildiği yeni web sitesinde Türkiye’nin havacılık sektöründe ilk olarak TUSAŞ’ın geliştirdiği hava platformlarının 3D görünümleri de ziyaretçiler ile buluşuyor.