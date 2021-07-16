Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili bugün akşam başlıyor. Türkiye’de en fazla yerli turistin ağırlandığı Muğla, 9 güne çıkan tatil sebebiyle ziyaretçi akınına uğradı. Bir hafta önceden başlayan araç kuyrukları bayram yaklaştıkça daha da artıyor. Özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldeleri büyük rağbet görüyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100’lere yaklaştı. Karavan ve çadırcılar da Akyaka başta olmak üzere sahilleri doldurdu. Vatandaşlar, ormanlık alanları ve sahilleri bazı yerlerde âdeta çadır kente dönüştürdü. Yaşanan yoğunluk üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, rezervasyon yaptırmadan gelen tatilcilerin hem sağlıklarını hem de tatillerini zehretmemeleri için ikazlarda bulundu.

SOKAKTA KALIYORLAR

Başkan Gürün “Kurban Bayramı pazartesiden itibaren resmen başlayacak. Ama Muğla’ya bugünlerde başlayan ve devam edeceği görülen büyük bir akın var. Yollarda uzun trafik kuyrukları oluşuyor. İlçeler şimdiden nüfusunun iki katını aştı. En önemlisi rezervasyon yapmadan gelen vatandaşlarımız... Maalesef yer bulamayınca geri dönüşü de göze alamıyorlar ve bir ağacın altına araçlarını çekerek birkaç gün çadırda kalma yoluna gidiyorlar” dedi.

Bu şekilde sağlıkla ilgili problemler olabileceği uyarısında da bulunan Gürün “Dışarıdan gelenlerin aşılamada ne durumda olduğu ve ne taşıdığını tam olarak bilmemiz mümkün değil. Her türlü ihtiyaçlarını mesken edindikleri yerde görmek zorunda kalıyorlar. Çöp üretiyorlar. Belediyelerimiz çok büyük bir yük altına girdi. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı için lütfen rezervasyonu olanlar gelsin. Olmayanların da yaşayacakları olumsuz şartlar sebebiyle tatili burnundan gelmesin” diye konuştu.

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