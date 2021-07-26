Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4.800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu. Bu teklif üzerine 8 Temmuz’da hükümet, işçilere brüt ücreti 3.577-3.750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3.750-4.000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

Hükûmetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükûmetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, müzakere süresinin 30 Temmuz’da sona ereceğini belirterek, “Bir önceki teklif oldukça yetersizdi. Hükûmetin yeni teklifi, beklentilerimizi karşılayacak seviyede olmalı” dedi. Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da görüşmelerin uzamasının kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

Bakanlık'tan kamu işçilerine 100 TL zam önerisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.

Kamu işçilerine zam teklifi belli oldu Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.