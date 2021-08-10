Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün yedi ayda 11,7 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirterek önlerindeki beş aydan çok umutlu olduklarını ifade etti. Gültepe “İhracatçılarımızın üç dört aylık siparişleri dolu. Hatta bazen talebe yetişemiyoruz. Ülkemize artan ilginin devamlılığını sağlamak için İHKİB olarak yurt dışında agresif bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Uluslararası prestiji olan tüm fuarlarda yerimizi alıyoruz. Mevcut göstergeler 19 milyar dolarla bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşma konusunda umut veriyor” dedi. Artan talebe paralel, sektörün yeni kapasite oluşturması ve mevcut kapasiteyi yenilemesinin de şart olduğunu vurgulayan Gültepe “Mart 2020’de, yani pandeminin başında 592 bin olan istihdamımızı, Nisan 2021’de 657 bine çıkardık. Bir başka ifade ile en zor 14 aylık dönemde istihdama 63 bin kişilik katkı sağladık. Yıl başına kadar 25-30 bin ilave istihdam daha sağlayacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Avrupalı hazır giyimci rotayı Türkiye’ye çevirdi Çin ile Avrupa arasındaki pamuk krizi büyüyor. Batılı şirketler, Çin’in Sincan’daki pamuk tarlalarında 2,6 milyon ‘Uygur Türkü’nü zorla çalıştırdığı gerekçesiyle bütün siparişlerini kesti. Dev markaların siparişleri, üretimde Sincan pamuğu kullanmayan Türkiye’ye kayıyor.

Hazır giyimde rekor geliyor Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Avrupa ülkelerinde Covid-19 ile mücadelede aşılama programlarıyla birlikte ticari hareketliliğin başladığını, yıl sonunda sektör olarak yeni bir ihracat rekoru kırabileceklerini söyledi.