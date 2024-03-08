Altında kritik gün! Gözler ABD verisinde…

Altında son dakika! Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 8 Mart işlem gününe 2215 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’da ise 2350 TL’den fiyatlanıyor. FED’in faiz indirimini başlatmak için yakından takip ettiği ABD Tarım Dışı İstihdam verisi bugün açıklanacak. Şubat ayında istihdamın 198 bin artması bekleniyor. Analistler, “Beklentileri aşacak bir veri ons altında geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Böyle hareketli zamanlarda fırtınanın dinmesini ve fiyatların oturmasını beklemek daha doğru” uyarısında bulunuyor. ABD verisi ne zaman gelecek? Altın fiyatlarına nasıl yansıyacak? Altında beklenti ve hedef… Alınır mı, satılır mı? Bütün detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik her geçen gün artarak devam ediyor. 7 Mart işlemlerine gram altın fiyatı, zirve seviyelere yakın yerlerden, 2215 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’da işlem gören gram fiyatı 2350 TL’de bulunurken; sabah saatlerinde çeyrek altın 3 bin 876 TL’den, yarım altın 7 bin 799 TL’den ve tam altın 15 bin 692 TL’den satılıyor. Ons altın tarafında da 2158 dolarla zirvelere yakın seyir takip ediliyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİNE DİKKAT

ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirim sürecini de yakından ilgilendirdiği için altında bütün dikkatler, bugün TSİ 16:30’da açıklanacak Tarım Dışı İstihdam Rakamlarına çevrildi. Şubat ayında 198 bin istihdam artışı bekleniyor. Ortalama Saatlik Kazançlarda aylık artış hızının yüzde 0,2 ve işsizlik oranının yüzde 3,7 şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Özellikle istihdam ve ücret artışları tarafında bu beklentilerden daha yüksek bir rakam gelmesi halinde ons altında kâr satışlarının yaşanabileceği belirtiliyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

Bu haftanın altın fiyatları için oldukça hareketli geçtiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın yeni rekorlara ulaştı. FED Başkanı’nın konuşmasında faiz indiriminin zamanlaması hakkında net bir ipucu görülmedi. Ancak haziranda başlayacak gibi görünüyor. Bu noktada tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşarsa ve daha kuvvetli gelirse, hazirandan sonraya da kalma ihtimali fiyatlanmaya başlanabilir" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

İçeride “seçim sonrası yükseliş” beklentisi sebebiyle dövize talebin yaşandığını aktaran Yıldırımtürk, “Şubat enflasyonu, her ne kadar ocak ayına göre düşüş sergilese de beklentilerin üzerinde geldi. Döviz ve altın talebini artıran bir gerekçe de bu oldu. Altın fiyatları Kapalıçarşı’da 2300 TL’nin üzerine çıktı. İthalat kotasından kaynaklanan fark hâlâ var. Ve döviz fiyatlarında bir gerileme beklenmediği için seçime kadar gram altında 2300-2400 bandı izlenecek gibi görünüyor” dedi.

ONS VE GRAMDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Muhtemel bir geri çekilme etkisinin dış piyasa kaynaklı olabileceğini belirten Yıldırımtürk, “Gelecek ekonomik verilere bağlı olarak ons altında bir düzeltme olabilir ancak bu da kısa süreli yaşanabilir. Onsta böyle bir düzeltme halinde 2100 dolara doğru bir geri çekilme izlenebilir, bu da Kapalıçarşı gram fiyatının 2200 TL’ye doğru çekilmesini beraberine getirebilir. Dolayısıyla bu seviyelerde biraz da dikkatli olmak gerekebilir” uyarısında bulundu.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Seçimlerin ardından dövizde sert yükseliş beklemediğini vurgulayan Yıldırımtürk, “Sınırlı ivmelenme olabilir. Bu noktada ekonomi yönetimi piyasayı dengeleyecek yeni adımlar atabilir. Sonuç itibarıyla altın çok hareketli ve net fiyat verebilmek mümkün değil. Böyle zamanlarda al-sat riskli olabilir. Bir kenarda fırtınanın dinmesini beklemek gerekir. Ardından pozisyonlar gözden geçirilebilir. Genelde baktığımızda da zaten küçük yatırımcı kendini korumak için altında bekleme eğiliminde devam ediyor” görüşlerini dile getirdi.