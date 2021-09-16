Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci faz çalışmalar kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testleri gerçekleştirilecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi alanlarda da testler yapılması planlanıyor. Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak TCMB’nin henüz dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yok.

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