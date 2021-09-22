Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl | İSTANBUL

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle yangınlar, seller, deniz ve hava kirliliği ülkemizin de canını yaktı. İnsan eliyle gerçekleşen bu kirlilik neticesinde bütün sektörler harekete geçti. Bankacılık sektörü de bu kapsamda çevreyi kirleten yatırımları radarına aldı. Önümüzdeki süreçte bütün girişimler “yeşil mutabakat”a uyum sağladığı kadarıyla var olacak. Bankalar da çevreyi kirleten yatırımlara kredi kanallarını kısacak.

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projeleri de hayat buluyor. Denizlerdeki genel kirliliğin önüne geçmek ve ihtiyaç halinde müsilajla mücadele etmek amacıyla Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle “Mavi Nefes Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında iki adet deniz süpürgesi İstanbul Boğazı’nı temizleyecek. Acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de gidilecek.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, iklim krizi ile mücadele için inisiyatifler aldıklarını, bu yaklaşımı ürün ve hizmetlerinde ortaya koyduklarını vurguladı. Baştuğ “Bugüne kadar sürdürülebilir kalkınmaya 51 milyar TL’yi aşan kaynakla katkı sağladık. Sürdürülebilirlik politikamız ve iklim kriziyle mücadele kapsamında, çevreye olan etkimizi yönetmek bizim kırmızı çizgimiz. İklim krizinin etkilerini çok çeşitli alanlarda deneyimliyoruz, geçtiğimiz aylarda da bir yansımasını maalesef denizlerimizde gördük. Müsilaj sorunu kendini çok güçlü bir şekilde gösterdi. Bu nedenle TURMEPA’yla denizlerimizin temizlenmesi ama daha da önemlisi gelecek nesillerin eğitilmesi, farkındalığın artırılması için bir yola çıktık” dedi. TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu da “Mavi bir gelecek, yeşil yarınlar için hem denizden hem de karadan mücadelemiz sürecek. İki deniz süpürgemizle yılda en az 100 ton atığı İstanbul Boğazı yüzeyinden toplamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en çevreci gemisi İngiltere'de hükümet, dünyanın en çevreci gemisini üreteceğini açıkladı. Geri dönüştürülmüş balık yağı ile çalışacak gemide balina radarı da bulunacak.