Türkiye Gazetesi

Pandemiyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi olan dijitalleşmenin öncüsü bankalar, servis bankacılığı için kolları sıvadı. Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı yayınlamasını 'Türk Bankacılık ve finans dünyasında yeni bir dönemin habercisi' olduğunu söyledi.

Mert "Yönetmelik yayınlandığında bankacılık hizmeti sunmak isteyecek işletmeler, banka müşterisi olmayan, bankalardan hizmet almayan bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayabilecek. Hedeflenen kitlelerin finansman, ödeme ve yatırım araçları gibi bankacılık ürünlerine kolay ve sorunsuz erişimi sağlanırken, tabana yayılan bu uygulamaların ülke ekonomisine de olumlu etki sağlamasını bekliyoruz. Biz de ülkemiz ekosisteminde faaliyette bulunan elektronik para şirketleri, ödeme şirketleri gibi fintek girişimlerine, pazaryeri olarak veya perakende ürün satışları yapan e-Ticaret platformlarına ve kendi uygulamaları üzerinden müşterilerine finansal hizmet vermek isteyen kuruluşlara sunduğumuz Servis Modeli Bankacılığı ile yeni bir dünyanın kapısını açıyoruz. Dijital kanal kullanımına ağırlık veren bir Banka olmamız tüm müşterilerimize çok avantajlı ürün ve hizmetler sunmamızı sağlıyor" dedi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’e indirdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Ekonomiye güven artıyor Merkez Bankasının test sürecinden geçtiğine dikkat çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran “Yatırımcı, ekonomik parametrelere bakan, ekonomik parametreleri değerlendiren ve enflasyonda bir düşüş eğilimi görmeden faiz oranlarını indirmeyen bir Merkez Bankası olduğunu hissetti. Dolayısıyla ben bir güven artışı olduğunu ve ilk adımın gerçekleşmeye başladığını görüyorum” dedi