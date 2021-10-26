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Rekabet Kurumu tarih verdi: Zincir marketlerin hesap günü yarın
26.10.2021 - 12:00 | Son Güncelleme: 26.10.2021 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurumu:"Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak. "
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807864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/807864.aspx
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