81 ilde bankalar arası para transfer sistemi çöktü! Uzun bir zamandır EFT sorunu yaşanıyor

15 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:02

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnternet bankalacılığı kullanarak bankalar arasında para transferi yapmak isteyen vatandaşlar uzun bir zamandır sorun yaşıyor. Bankalar arası Elektronik Fon Transferi (EFT) işlemi yapmak isteyenler, işlemlerinin gerçekleşmediğini bildirdi.

EFT İŞLEMLERİ YAPILAMIYOR

Sosyal medya kullanıcıları sabah saatlerinden bu yana hesaplarından para transferi sorunu yaşadıklarına yönelik paylaşımlarda bulundu. Merkez Bankası'nın alt yapısını sağladığı EFT sistemine ilişkin yaşanan sorunun kaynağı henüz bilinmiyor. Ancak bankalar çalışmalarını devam ettirerek gün içerisinde sorunun çözüleceğini belirtiyor.

İnternet üzerinden haftanın son işlem gününde EFT ile para transferi yapan ancak işlemini gerçekleştiremeyen vatandaşlar parasının peşine düştü. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarını dikkat çeken paylaşımları:

ELEKTRONİK FON TRANSFER (EFT) SİSTEMİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.

Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

EFT’nin her iki bileşeni de TCMB’nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.