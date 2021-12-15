Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş adamı Seyid Nebati, Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararıyla ilgili Bloomerg'e önemli açıklamlarda bulundu. Nebati, "Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşündüğünü söyleyen Nebati, "Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır" dedi.

"SADECE KISA VADELİ FAİZLER İNDİ"

Bakan Nebati'nin sözlerini hatırlatan Seyid Nebati, "Küçük bir aralığımız kaldı demişti. Zaten enflasyonun altında bir reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi. Sadece kısa vadeli faizler indi." dedi.

"HER ZAMAN İYİMSER OLMAK ZORUNDAYIZ"

Seyid Nebati yeni ekonomi modeline ilişkin ise, "Diyecek fazla bir şey bulamıyorum. Biz de yeni yeni tanıyoruz, anlıyoruz. Ben hükümete güveniyorum. Ellerinde bu kadar veri seti varken, Türkiye'nin bütün kurumlarından bilgi alırken ben hatalı bir program izleyeceklerine inanmıyorum. Ama anladığım kadarıyla kısa vadede zor olacak. Her zaman iyimser olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Gözler Fed'in faiz kararında Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişelerle karışık bir seyir izlenirken, gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısına çevrildi.

Ekonomide kritik hafta: Piyasalar, faiz kararını bekliyor Piyasalar oldukça hareketli bir haftaya başladı. Döviz kurlarında gerilim tırmandı. Dolar 14,75 TL’ye çıkarak yeni zirvesini gördü.

Erdoğan, Kavcıoğlu ve banka müdürleriyle görüştü: Faiz kararı öncesi kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle gerçekleştirdiği Ekonomi Zirvesi sona erdi.