Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Dünya'ya çarpan radyasyonun yaklaşık yüzde 30'u bulutlar, buz ve diğer yansıtıcı yüzeyler tarafından uzaya geri yansıtılıyor. NASA'ya göre geri kalan yüzde 70 okyanuslar, kara ve atmosfer tarafından emiliyor. Peki, sera gazı nedir ve nasıl oluşur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Sera gazları, Dünya atmosferinde ısıyı hapseden gazlardır. Güneş ışığının atmosferden geçmesine izin verir, ancak güneş ışığının getirdiği ısının atmosferden çıkmasını engeller. Sera gazları, ısıyı yakalayabilen gazlardır.

Küresel olarak, her yıl yaklaşık 50 milyar ton sera gazı salıyoruz. Peki bu emisyonlar nereden geliyor?

Şiddetli iklim değişikliğini önlemek için küresel sera gazı emisyonlarını hızla azaltmamız gerektiği konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

İklim izleme ve Dünya Kaynakları Enstitüsünün verilerine göre emisyonların neredeyse dörtte üçü enerji kullanımından kaynaklanıyor; tarım ve arazi kullanımının payı ise beşte bir ve geriye kalan %8 sanayi ve atıklardan kaynaklanıyor.

Bu enerji sistemlerinin çoğu hâlâ statüko olmasına rağmen, dünya yeşil enerjiye yönelme konusunda kararlı.

ENERJİ KULLANIMI

Sera gazlarının yayılmasında en büyük faktör kuşkusuz ki enerji. Ulaşım, binalar ve endüstri ile ilgili enerji tüketimi gibi alt kategorilere göre enerjideki değişkenler şöyle:

Milyarlarca insan, benzinli ve dizel motorlu araç kullanıyor. Sonuç olarak, küresel emisyonların neredeyse %12'sine katkıda bulunuyor.

Elektrikli araçların (EV'ler) yaygın kullanımı ile bu oranın düşmesi bekleniyor. Dünyanın yıllık enerji ihtiyacının %60-80'ini kullanan binalar, genel olarak enerjiyle ilgili misyonların %17,5'ine katkıda bulunuyor.

TARIM, ORMANCILIK VE ARAZİ KULLANIMI

İkinci en büyük emisyon kategorisi, gıda kaynaklarımızı temin ettiğimiz tarım ve hayvancılık. Metan gazı emisyonları ciddi oranda artırıyor.

ÜLKEYE GÖRE EMİSYONLAR

İlk 15 ülkenin küresel emisyonu yüzde 72,3 iken, geri kalanının toplamı yüzde 27,7’dir.

AB’nin sera gazı emisyonu ikinci çeyrekte arttı Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, sera gazı emisyonları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artış arttığını yayımladı.

İstanbul’un göbeğinde milyonluk zehir serası Kağıthane'de tekstil atölyesinin üst katını kargoyla aldıkları ekipmanlarla uyuşturucu serasına çeviren baba-oğul Kağıthane polisi tarafından Sarıyer’de kovalamaca sonucunda yakalandı.