Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Kripto Para Yasası’nın hazır olduğu ve gecikmeden Meclis’e getirileceğini söylemesinin ardından bu alandaki çalışmalara hız verildi. TBMM’de yarın AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda kripto paralar konusunda sektörün görüş ve önerileri alınacak. Toplantıya, Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı, blockchain araştırmacısı Uğur Açıkgöz, Avukat Sima Baktaş ve ekonomist Kamile Uray ile Sait Arslan’ın katılacağı belirtiliyor. Teklifin ise önümüzdeki ay Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

KARA PARANIN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Yeni düzenleme ile kripto para piyasasına yönelik denetimlerin artırılması öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre yeni kripto para düzenlemesinde belirli tutarın üzerindeki meblağlardan vergi alınacak. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme, kara paranın önlenmesini amaçlıyor. Buna göre denetim artırılacak ve sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak. Sistemdeki şirketlere alt yapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olması da bekleniyor. Yine, şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yetki verileceği belirtiliyor.

ASGARİ SERMAYE ŞARTI

Düzenlemede ayrıca ihraç ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı yer alacak. Kripto varlık şirketlerinin sermaye piyasası kurumu gözetiminde faaliyette bulunması, asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor.

ŞİKAYETLER YÜZDE 988 ARTTI

“Şikayetvar” verilerine göre 2021’in ilk 11 ayında kripto para şikâyetleri yüzde 998 artışla 60 bin 359’a yükseldi. Şikâyetler özellikle Thodex vurgunu ile birlikte arttı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgununun yaşandığı nisan ayında Şikayetvar’a toplam 16 bin 940 şikâyet geldi.

Platforma ulaşan problemlerin başında ‘sisteme girişte “hata vermesi” ve “hesabın sıfırlanması” gelirken onu “kimlik doğrulama işlemi”, “telefon numarası güncellemenin yapılmaması”, “fazla komisyon ücreti alınması”, “ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması”, “transfer işleminin uzun sürmesi”, “yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları” ve “düşünce de alım yaptırmamaları” izledi.

Kripto para platformu Binance’ye para cezası şoku: Türkiye’de ilk Kripto para platformu BN Teknoloji şirketine (Binance)’ye para cezası şoku. Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan denetlemelerde tespit edilen ihalelere ilişkin en üst limit olan 8 milyon TL para cezası kesildi. Kesilen ceza ise kripto para alanında kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır Ekonomi gazetecileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini isterken kripto paraya ilişkin, "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.