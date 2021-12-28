Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de 2022 yılında beklentileri değerlendirdi

2 haftadır yabancı para birimlerinde dalgalı seyrin devam ettiğini hatırlatan Memiş, alım-satımlarda makas aralıklarının çok geniş olduğuna dikkat çekerek dalgalı seyrin oturmasının bir ay alacağını söyledi. Memiş, dolardaki dalgalanmanın tepki alımlarına ve direnç seviyelerine bağlı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

YATIRIMCIYA KADEMELİ ALIM ÖNERİSİ

“Dolar bugüne de yükselerek başladı. Dolarda direnç seviyesi 12,50 TL’dir. Gram altında direnç seviyesi 750 TL’dir.” Doların tekrar test edildikten sonra düşebileceğini vurgulayan Memiş, “Doların psikolojik direnç seviyesi 10 TL’dir. Bu yukarı doğru kırıldığı için yükseliyor. Dövizle ticaret yapan yatırımcıya kademeli alım yapmalarını öneririm. 10-11 TL bandında yüzde 50 ihtiyaçlarını görebilirler. Daha aşağı düşmesi durumunda da ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilirler.”

DALGALI PİYASA DEVAM EDECEK

2022 yılının ilk aylarında piyasaların Amerikan Merkez Bankası’na (FED) ve Türkiye’deki enflasyon verisine odaklanılması gerektiğini belirten İslam Memiş, “Dalgalı piyasanın devam edeceğini öngörebiliriz. Şu an yükselişler başladı, fikrini zayıf görüyorum” dedi. Yeni sisteme değerlendiren Memiş, “Vatandaşlar, çarşı ve pazarda fiyatların düştüğünü göremiyor ancak marketler fiyatları indirmeye başladık diye açıklamalar yapmaya başladı. Bu anlamda meslek odalarına ciddi görev düşüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyona odaklandığı yeni bir sistem modeli üzerine çalıştığını gözlemliyorum. O zaman çarşı ve pazarlardaki fiyatlar da düşecektir” dedi.

YÜZDE 30 İNDİRİM OLMALI

22 yılında enflasyon rakamlarının yüksek devam edebileceğini vurgulayan Memiş, fırsatçılık fiyatlandırmasının ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Markette, çarşıda ve mevsimsel ürünlerde yüzde 30’luk bir düşüşün olması gerektiğini vurguladı.

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