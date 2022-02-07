Türkiye Gazetesi

Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı. Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, 2 yıla çıkarıldığını hatırlatan Türkkan, bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydeden Türkkan, orta ve hafif hasar alacak binaların güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabileceğini belirtti. Türkkan “Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor” dedi.

TALEP YÜZDE 50 ARTTI

Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteğinin en az yüzde 50 arttığına işaret eden Türkkan “Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var. Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor” diye konuştu.

Google depremi erken bildirecek Google, Android Deprem Uyarı Sistemi ile 3 milyar akıllı telefonda yer alan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve depremden etkilenen bölgedeki kullanıcılarına ortalama 6 saniye içerisinde uyarı gönderiyor. Türkiye’de de uygulamaya giren sistem ile can kayıplarının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor.